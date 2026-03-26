Trump'ın önümüzdeki haftalarda İran savaşını durdurmayı hedeflediği iddia edildi

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, konuya vakıf bazı kaynaklara dayandırarak verdiği haberde; ABD Başkanı Donald Trump'ın, yardımcılarına İran savaşını durdurmak istediğini ve önümüzdeki haftalarda bu adımı atmayı hedeflediğini bildirdiğini açıkladı.

Haberde ayrıca, Trump'ın Mayıs ayı ortasında Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesinin planlandığı, bu nedenle görüşme öncesi İran savaşını durdurabileceği belirtildi.

28 Şubat'tan bu yana ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları devam ediyor. ABD anayasası çerçevesinde başkan; özel operasyonlar gerçekleştirmek için Kongre'nin onayı olmaksızın askeri güç hareket ettirebilme yetkisine sahip.

Bu kapsamda operasyonu 60 güne kadar sürdürebilir; 60 günün sonunda ise 30 gün içerisinde tüm Amerikan güçlerini geri çekmesi gerekmektedir. Ancak operasyonun devam etmesi ve resmen bir savaş başlatılması için Kongrenin onayı gerekmektedir; şu ana kadar ise Kongre, İran'a karşı savaş ilan etmeye yanaşmış değil.