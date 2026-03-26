Financial Times: Rusya, İran'a İHA, ilaç ve gıda gönderiyor

2 saat önce

Financial Times gazetesi, bazı Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırarak; Rusya'nın, Tahran'ın savaşta kalabilmesi için aşamalı olarak İran'a İHA, ilaç ve gıda gönderdiğini ortaya çıkardı.

Haberde, İran'a yönelik bu yardım sevkiyatının mart ayı başında başladığı ve bu ayın sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Financial Times ayrıca; Moskova'nın Tahran ile iyi ilişkilere sahip olduğunu, istihbarat ve hedeflerin belirlenmesi için detaylı bilgi sağlama konularında Tahran'a yardım ettiği bilgisini geçti.

Savaşın başlangıcından itibaren Azerbaycan üzerinden İran'a 13 tondan fazla ilaç gönderildiği de kaydedildi.