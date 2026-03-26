Trump: İran anlaşma yapmak istiyor ama bunu söylemek istemiyor

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin çok güçlü bir orduya sahip olduğunu ve İran’ın askeri gücünü tamamen etkisiz hale getirdiklerini iddia etti.

Trump yaptığı açıklamada, "İran aslında bir anlaşma yapmak istiyor ama bunu dile getiremiyor. İran’da hiç kimse liderlik sorumluluğunu üstlenmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

Kendi dönemindeki askeri başarılara değinen Trump, "Hiç kimse bizim başardıklarımızı başaramadı. Ben sekiz savaşı sona erdirdim. Biz büyük bir ülkeyiz ve şu an bir savaştan daha zaferle çıkmak üzereyiz." diye konuştu.

İran'ın askeri kapasitesinin bittiğini savunan Trump, "İran’ın askeri yeteneklerini yok ettik, artık bir deniz kuvvetleri bile kalmadı. İran’ın elinde hiçbir şey kalmadı; ancak 'sahte haberler' bizim savaşı kaybettiğimizi iddia ediyor." sözlerini sarf etti.

Son olarak nükleer tehdide değinen Trump, "İran büyük bir tehditti ve nükleer silah sahibi olmaya çok yaklaşmıştı. Eğer geçen yıl saldırmasaydım, birkaç hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı. Benden önceki başkanların bu müdahaleyi çok daha önceden yapması gerekiyordu." şeklinde konuştu.