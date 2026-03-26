ABD’li senatör: Kürtler dostumuz ve müttefikimizdir

Kevin Cramer, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Kürtler bizim dostumuz ve müttefikimizdir; bölgedeki en güvenilir ortaklarımız safında yer alıyorlar. Politikalarımız ve desteklerimiz bu realiteyi yansıtmalıdır ." dedi.

Kuzey Dakota eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör olan Kevin Cramer, Orta Doğu’da Kürt haklarını istikrarlı bir şekilde savunan siyasetçilerden biri olarak tanınıyor.

Cramer, geçtiğimiz yıllarda da bölge istikrarının korunması ve güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesi adına; ABD yönetimine, özellikle askeri ve ekonomik alanlarda Kürdistan Bölgesi’ne daha fazla destek verilmesi için defalarca çağrıda bulunmuştu.

Kürdistan Bölgesi yönetimi ise bölgedeki huzur ve güvenliğin teminatı olarak ABD güçlerinin varlığının devam etmesi gerektiğini her fırsatta vurguluyor.

ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler köklü bir geçmişe dayanıyor. 2003 yılında Irak'taki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Washington, Erbil ile stratejik bir ortak olarak diplomatik ve askeri ilişkiler yürüttü. Özellikle terör örgütü DAİŞ ile mücadele döneminde Peşmerge güçleri, örgütün yenilgiye uğratılmasında anahtar rol oynamış ve ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinden yoğun askeri destek almıştı.