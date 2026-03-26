İran’dan anlaşma için Lübnan şartı

2 saat önce

Reuters haber ajansı, bölgesel kaynaklara dayandırdığı haberinde; İran İslam Cumhuriyeti'nin arabulucu ülkelere, savaşı durdurmak için imzalanacak her türlü anlaşmanın Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini ilettiğini belirtti.

Bu kaynakların verdiği bilgilere göre Tahran, mart ayının ortasında arabuluculara net bir mesaj gönderdi. Mesajın içeriğinde, varılacak herhangi bir anlaşmanın İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını durdurmasını da içermesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, Donald Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili; "İran destekli grupların" faaliyetlerine son verilmesinin ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının, Lübnan ve tüm bölgede barış ile istikrarı garanti altına almak için iki temel adım olduğunu belirtti.

Aynı bölgesel kaynaklar, Lübnan Hizbullahı'na bu anlaşmaya katılması için "İran garantisi" verildiğine dikkat çekti. Bir kaynak, "İran, Lübnan'ı önceliklerinin başına koyuyor ve 2024 ateşkesinden sonra yaşananlara benzer şekilde, İsrail'in bu ülkede herhangi bir ihlalde bulunmasına izin vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz pazartesi günü Tahran ile yapılan görüşmelere dair detayları paylaşmasının ardından geldi. Trump, savaşı sona erdirmek için İran ile yürütülen görüşmelerin "iyi ve oldukça verimli" bir şekilde ilerlediğini açıklamıştı.