Bakan Uraloğlu: Türk petrol tankeri insansız deniz aracıyla hedef alındı

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rusya'dan ayrılan 140 bin ton ham petrol yüklü ALTURA isimli Türk petrol tankerinin insansız deniz aracı hedef alındığını belirtirken, olaycan can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 26 Mart 2026 Perşembe günü, Rusya'dan yola çıkan Sierra Leon bayraklı Türk ham petrol tankeri Altura'nın hedef alınmasına ilişkin bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Saldırıda özellikle makine dairesinin hedef alındığı kanaatinde olduklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bunun drone saldırısı değil insansız deniz aracı ile yapıldığını düşünüyoruz.” dedi.

Teknik ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini aktaran Abdulkadir Uraloğlu, “Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi devre dışı bırakma amaçlı bilerek yapılan bir saldırı.” diye konuştu.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, gemi mürettebatının tamamının Türk olduğunu ve 27 personelin sağlık probleminin olmadığını ayrıca yaralanma olmadığını ifade etti.

Basında yer edinen detaylara göre Pergamon Denizcilik isimli Türk şirketine ait Altura isimli ham petrol tankeri, Rusya'nın Novorossiysk kentinden hareket ettikten sonra saat 00.30 sıralarında saldırıya uğradı. 140 bin ton ham petrol taşıdığı öğrenilen tankerden yapılan yardım çağrısında İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile saldırıya uğradıkları bildirildi.

Telsiz konuşmalarında geminin üst güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğu ve geminin su aldığı belirtildi. Telsiz kayıtlarında ayrıca mürettebattan kimsenin yaralanmadığı, su aldığı ve acil yardım beklediği duyuldu.