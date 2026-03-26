ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinden acil uyarı: Irak’ı derhal terk edin

1 saat önce

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, acil bir güvenlik uyarısı yayımlayarak tüm vatandaşlarına Irak’a hiçbir şekilde seyahat etmemeleri, Irak’ta bulunanların ise ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından 26 Mart 2026 Perşembe günü yapılan açıklamada, vatandaşlara Irak’a gitmemeleri ve mevcut konumlarını acilen terk etmeleri bildirildi.

Bu ani kararın gerekçesi olarak; Irak genelinde ABD vatandaşlarını ve Washington’ın çıkarlarını hedef alan, İran destekli milis grupların artan güvenlik tehditleri ve saldırıları gösterildi.

Yayımlanan bildiride; söz konusu grupların diplomatik merkezlere, şirketlere, enerji altyapısına, ticari havalimanlarına ve yabancıların konakladığı otellere saldırılar düzenlediği belirtilirken, ABD vatandaşlarına yönelik kaçırılma riskine karşı da uyarıda bulunuldu.

Tahliye emri verilmiş olmasına rağmen diplomatik misyonların acil durum çalışmaları ve vatandaşlara yardım için Irak’ta kalmaya devam edeceği; ancak süregelen füze ve İHA tehlikesi nedeniyle Bağdat’taki büyükelçilik binasının ziyaret edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Irak hava sahasının kapalı olması ve ticari uçuşların bulunmaması sebebiyle, vatandaşların ülkeyi Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye üzerinden karayoluyla terk etmeleri talep edildi.

Vize işlemleri dahil tüm rutin hizmetlerin askıya alındığını duyuran ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarına şu talimatları verdi:

Irak’ı derhal terk edin.

Her türlü kalabalık grup ve protesto gösterisinden uzak durun.

Belirli bir süre yetecek kadar gıda, su ve ilaç stoklayın.

Yerel makamların güvenlik talimatlarına titizlikle uyun.