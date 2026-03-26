İsrail, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın öldürüldüğünü duyurdu

İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri'nin düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.

İsrailli bir yetkili, 26 Mart 2026 Perşembe günü, ülke medyasına yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın, Bender Abbas’a düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü belirtti.

İsrailli yetkiliye göre Komutan Tengsiri, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılmasından sorumlu ana isimdi.

İran makamları henüz Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın ölümüne ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Alirıza Tengsiri Kimdir?

2018 yılından bu yana Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüten Tengsiri’nin ismi daha çok Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehditleri ve Körfez sularında ABD gemilerine yönelik gerçekleştirdiği hamlelerle gündeme geliyordu.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri; Körfez sularının kontrolünde, Tahran karşıtı ticari ve askeri gemilere yönelik hızlı ve küçük çaplı operasyonların yürütülmesinde kilit bir rol oynuyor.

Saldırının gerçekleştiği iddia edilen Bender Abbas, İran'ın güneyinde yer alan en önemli deniz ve ekonomi üslerinden biri olmasının yanı sıra, Hürmüz Boğazı'nı denetlemek için kullanılan ana merkez konumunda bulunuyor.