Kerkük’te Haşdi Şabi karargahı bombalandı

Haşdi Şabi karargahı savaş uçakları tarafından iki kez bombalandı ve henüz herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Kurdistan24 muhabiri Hemin Delo, bugün (26 Mart 2026 Perşembe) Haşdi Şabi’nin 61. Tugayına bağlı 2. Alayının iki kez bombalandığını aktardı.

Dubiz polisinden bir kaynağın Kurdistan24'e verdiği açıklamada, karargah yakınlarındaki evlerin tamamen yıkıldığını ve birkaç evin hasar gördüğünü söyledi. Kaynak, "Henüz can kaybı yok, ancak çok büyük maddi kayıplar yaşandı." dedi.

K24 muhabiri, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın başlamasından bu yana, Haşd Şabi'nin Dubiz'deki karargahı ve mevzilerinin yedinci kez hedef alındığını kaydetti.