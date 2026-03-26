Arakçi: Körfez otellerini ABD askerlerini ağırlamaktan kaçınmaya çağırıyoruz

"ABD askerleri Körfez ülkeleri vatandaşlarını insan kalkanı olarak kullanıyor"

48 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Körfez ülkelerindeki otel yönetimlerine çağrıda bulunarak, güvenlik riskleri nedeniyle ABD’li askeri personelin konaklatılmaması gerektiğini söyledi.

Arakçi, bugün (26 Mart 2026 Perşembe), X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın başlangıcından bu yana Amerikan askerlerinin Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki askeri üslerden ayrılarak, otel ve ofislere sığındığını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı, bu durumun söz konusu ülkelerin vatandaşlarını “insan kalkanı” haline getirdiğini öne sürdü.

Ayrıca ABD içindeki bazı otellerin, müşterilerin güvenliğini riske atabilecek askeri personelin rezervasyonlarını kabul etmediğini savunan Arakçi, Körfez ülkelerindeki otellerin de benzer bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.