Irak: Topraklarımızın komşu ülkelere saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Irak Dışişleri Bakanlığı, hükümetin Körfez ülkeleri ve Ürdün’e yönelik her türlü saldırı ve hedef almayı kesin bir dille reddettiğini duyurdu.

Bakanlıktan bugün (26 Mart 2026 Perşembe) yapılan açıklamada, "Irak Hükümeti, Arap Körfez ülkeleri ve Ürdün Haşimi Krallığı’na yönelik herhangi bir saldırıyı kesin şekilde reddetmektedir." denildi.

Arap ülkelerinin güvenliğinin Irak’ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu ve bölge istikrarının tüm halkların ortak çıkarı olduğu ifade edilen açıklamada, Irak’ın dengeli dış politika yaklaşımını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bölge ve dünya ülkeleriyle karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı ilişkiler geliştirme, güvenlik ve istikrarı güçlendirme ve gerilimi azaltma yönündeki çabaların devam edeceği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca Irak Hükümetinin, güvenlik tehditleriyle mücadele için anayasal ve yasal çerçevede gerekli önlemleri almaya devam ettiğini yineledi.

Açıklamada, Irak güvenlik birimlerinin kardeş ve dost ülkelerdeki muhataplarıyla koordinasyon ve iş birliğini sürdürdüğü, Irak topraklarından komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırıyla ilgili bilgi veya delil alınması halinde hızlı ve sorumlu şekilde harekete geçmeye hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, Irak’ın topraklarının başka ülkelere saldırı için kullanılmasını reddettiği vurgulanarak, hükümetin ülke egemenliğini korumak, kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek ve bölge güvenliğini tehdit edecek her türlü girişimi engellemek konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

Son olarak Irak’ın, savaşı durdurmaya yönelik girişimleri desteklemek, diplomatik çözümlere ve siyasi diyaloğa geri dönmek için bölge ülkeleriyle temaslarını sürdürdüğü; bunun da bölge halkları ve ekonomileri üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı ve kalıcı istikrarı sağlamayı hedeflediği belirtildi.