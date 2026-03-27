Lavrov: İran’a savaşta istihbarat yardımı yapmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta Tahran’a istihbarat konusunda yardım etmediklerini bildirdi.



Lavrov, bir Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda, İran’ın imzalanan bir devletler arası anlaşma ile Rusya’nın stratejik ortağı olduğunu hatırlatarak, saldırılar karşısında İran’ı savunmaktan ziyade uluslararası hukuku savunduklarına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası hukukla ilgilenmediğini, kendi ahlaki ilkeleri ve içgüdüleriyle hareket edeceğini söylemesinin tasvip edilemeyeceğini dile getiren Lavrov, "Rusya, Basra Körfezi ve genel olarak Orta Doğu bölgesindeki tüm sorunları çözmek için diyalog kurulması arzusunu Amerikalılara defalarca iletti. ABD ve müttefikleri oradaki devam eden süreçlere her müdahale ettiklerinde durum giderek daha da vahim hale geliyor." diye konuştu.

Müzakereler devam ederken ABD’nin İran’a saldırı başlattığını anımsatan Lavrov, bunun siyasi ve diplomatik süreci yöneten "Amerikalı müzakereciler hakkında soru işareti" doğurmaktan başka bir işe yaramayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın İran ile yakın ilişkileri olduğunu yineleyen Lavrov, iki ülke arasında askeri ve teknik iş birliği konusunda bir anlaşmanın varlığını hatırlattı. Lavrov, "İran'a belirli türde askeri ürünler tedarik ettik ancak İran'a istihbarat konusunda yardım ettiğimiz suçlamasını kabul edemeyiz." dedi.

