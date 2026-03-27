Uşak Belediye Başkanı Yalım gözaltına alındı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "rüşvet" operasyonunda gözaltına alındı.

TRT'de yer alan habere göre Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen rüşvet operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Uşak, Kocaeli ve Ankara'daki eş zamanlı operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.