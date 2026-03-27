WSJ: ABD, Orta Doğu'ya 10 bin ek asker göndermeyi planlıyor

Wall Street Journal (WSJ) haberlerine göre Beyaz Saray ile Pentagon önümüzdeki günlerde Orta Doğu’ya en az 10 bin ek muharip asker göndermeyi değerlendiriyor.

WSJ haberinde, söz konusu planın, Trump’a İran karşısında daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla hazırlandığı ifade edildi.

Gönderilmesi planlanan gücün piyade birlikleri ve zırhlı araçları içerebileceği belirtiliyor.

Bu kuvvetin, halihazırda bölgede bulunan yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ile 82. Hava İndirme Tümeni’ne bağlı binlerce paraşütçüye ek olarak konuşlandırılması öngörülüyor.

Haberlere göre yeni birliklerin, İran ve İran’ın petrol ihracatında kritik öneme sahip Hark Adası’na müdahale edebilecek menzilde konuşlandırılması bekleniyor.