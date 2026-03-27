İran: Hürmüz Boğazı kapalıdır, her türlü gemi geçişi sert karşılık bulacaktır

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu, her türlü gemi geçişinin sert karşılık bulacağını duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından Hürmüz Boğazına ilişkin bugün (27 Mart 2026 Cuma) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah ABD Başkanı'nın (Donald Trump) Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna dair yalanlarının ardından farklı uyruklu 3 konteyner gemisi, gemiler için belirlenen koridora doğru ilerlemeye çalıştı, ancak Devrim Muhafızları Donanması tarafından uyarıldıktan sonra geri döndü."

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu ve boğazdan geçiş yapan her türlü geminin sert karşılık bulacağı uyarısının yapıldığı açıklamada, "Siyonist-Amerikanların, müttefiklerinin ve destekçilerinin menşe limanlarından herhangi bir varış noktasına ve herhangi bir koridordan herhangi bir geminin hareketi yasaktır." denildi.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail kuvvetlerinin İran'a yönelik hava saldırıları düzenlemesiyle gerilim topyekün bir savaşa dönüştü. Savaşın başlamasıyla birlikte Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı büyük ölçüde trafiğe kapattı; bu durum küresel enerji piyasalarında ciddi bir sarsıntıya yol açtı.