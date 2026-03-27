İsveç'te "Kimlik ve Newroz" resim sergisi açıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'da 10 Kürt sanatçının eserlerinin sergilendiği bir resim sergi açıldı.

Kurdistan24'e açıklama yapan sanatçı Deşti Cengi, serginin açılışıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Sergiye Kürt ve İsveçli ünlülerden oluşan yaklaşık 250 konuk katıldı. Bu büyük katılım, uluslar arasında kültürel bağlar kurmak için bu tür etkinliklerin önemini gösteriyor."

Serginin amacının sadece resimleri sergilemek değil, aynı zamanda Kürt kimliğinin canlı tutulduğunu göstermek de olduğunu belirten Cengi, "Her resmin toprak, tarih, göç ve ulusal duygular gibi özel bir hikayesi vardı." dedi.

Bölgedeki savaş ve istikrarsızlık insanların yaşamlarını etkilerken, bu tür etkinliklerin bir direniş biçimi, topluma umut ve yaşam ruhunu geri kazandırabileceğini söyleyen Deşti Cengi, "Kimlik ve Newroz"un sadece bir sergi değil, Kürtleri ve kültürlerini dünyaya tanıtmak için bir çağrı olduğunu kaydetti.