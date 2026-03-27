İran Kızılayı: Saldırılar nedeniyle 289 eczane ve 600 okul zarar gördü

2 saat önce

İran Kızılayı, 289 eczane ve yaklaşık 600 okulun hasar gördüğünü ve 87 bin 294 yerleşim yerinin ağır hasar aldığını açıkladı.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivand, 27 Mart 2026 Cuma günü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarının" başlamasından bu yana ülke genelinde 87 bin 294 sivil yerleşim yerinin ağır hasar gördüğünü veya yıkıldığını belirtirken; bu yapıların 66 bin 261’inin konut, 20 bin 127'sinin ise ticari işletme olduğunu kaydetti.

Kulivand, yıkılan veya hasar gören alanların çoğunun Tahran'da olduğunu ve bunun başkente yönelik saldırıların yoğunluğunu gösterdiğini belirtti.

Uluslararası hukukun tüm kurallarına aykırı olarak, tıbbi, tedavi, sağlık ve acil durum merkezlerinin de saldırıya uğradığını vurgulayan İranlı yetkili, 289 eczane ve yaklaşık 600 okulun hasar gördüğünü ifade etti.

Kulivand, saldırılarda 17 Kızılay merkezi, üç ambulans helikopteri ve 48 yardım aracının hedef alındığını da sözlerine ekledi.