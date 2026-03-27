Arakçi: İran genelinde saldırılarda binden fazla öğrenci ve öğretmen hayatını kaybetti

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in okullara, su ve enerji altyapılarına ve rafinerilere saldırdığını ve insanlığa karşı suç işlediğini söyledi.

Arakçi, bugün (27 Mart 2026 Cuma) Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin acil oturumunda yaptığı konuşmada, son 27 günde İran genelinde 600'den fazla okulun yıkıldığını veya hasar gördüğünü, binden fazla öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını belirtti.

ABD ve İsrail'in okullara, su ve enerji altyapılarına ve rafinerilere saldırdığını ve insanlığa karşı suç işlediğini söyleyen İranlı yetkili, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"ABD ve İsrail'in İran halkına karşı yürüttüğü bu haksız ve keyfi savaş, işgal altındaki Filistin, Lübnan ve diğer bölgelerdeki hukuk ihlalleri ve suçlara karşı gösterilen sessizliğin doğrudan sonucudur. Adaletsizlik karşısındaki kayıtsızlık ve sessizlik, hiçbir zaman barış ve güvenlik getirmez, aksine daha fazla güvensizlik ve daha geniş ihlallere yol açar."

Minab kentine gerçekleştirilen ve 175 öğrenci ile öğretmenin öldürüldüğü ilkokul saldırısının savaş suçu olduğuna işaret eden Arakçi, "Bu, herkes tarafından açık ve şartsız biçimde kınanması ve faillerinin net ve açık şekilde hesap vermesi gereken bir suçtur." dedi.