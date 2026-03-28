Trump: Artık NATO'yu savunmak zorunda değiliz

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin NATO ittifakı kapsamındaki ortak savunma ilkelerine bağlı kalmak zorunda olmadığını açıkladı. Trump’ın bu sözleri, Avrupalı müttefikler arasında NATO'nun geleceğine dair büyük bir belirsizlik ve kuşku yarattı.

Miami'deki bir yatırım forumunda konuşan Trump, Avrupalı ülkelere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bu ülkelerin ABD’ye mali ve askeri destek vermeye yanaşmadığını belirten Trump, özellikle ABD’nin İran’a karşı yaklaşık bir ay önce başlattığı savaş ve Hürmüz Boğazı'nı korumak için kurmaya çalıştığı koalisyon sürecine dikkat çekti.

"Biz her zaman onların yanında durmak istedik; ancak sergiledikleri tutuma bakılırsa, artık buna mecbur olmadığımızı düşünüyorum, haksız mıyım?" diyen Trump, "Eğer onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım? Onlar bizimle değildi." ifadelerini kullandı.

Bu gerginlik, Washington'un geçtiğimiz ayın sonunda, çoğu NATO liderinin karşı çıkmasına rağmen Avrupalı müttefiklerine danışmadan İran’a saldırı kararı almasının ardından tırmandı.

Trump’ın NATO ile ilişkileri, özellikle de "bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını" öngören 5. madde konusunda her zaman inişli çıkışlı bir seyir izledi.

İran meselesinin yanı sıra, Washington ile Brüksel arasındaki ilişkiler bu yıl Trump’ın Danimarka’ya bağlı bir bölge ve NATO toprağı olan Grönland’ı "işgal etme" tehdidiyle daha da gerildi. Bu durum, ABD ile Avrupa’daki köklü müttefikleri arasındaki güven bağını bir kez daha ciddi şekilde sarstı.