İsrail, İran’ın nükleer ve askeri tesislerine düzenlenen dev saldırının ayrıntılarını açıkladı

1 saat önce

İsrail ordusu; İran’daki nükleer ve askeri tesislere yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı hava saldırısının detaylarını paylaşarak, üç farklı bölgenin bombalanmasına onlarca savaş uçağının katıldığını duyurdu.

İsrail ordusu 28 Mart 2026 Cumartesi günü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, istihbarat bilgilerine dayanarak 27 Mart 2026 Cuma günü 50'den fazla savaş uçağının, İran'ın üç farklı bölgesindeki askeri altyapı tesislerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıların eş zamanlı olarak, Arak şehrinde bulunan ve nükleer silah yapımında kullanılan plütonyum üretimiyle bilinen Ağır Su Tesisi ve Yezd şehrinde uranyum zenginleştirme faaliyetleri için patlayıcı madde üretimi yapan özel bir fabrikayı hedef aldığı kaydedildi.

İsrail ordusu, operasyonun üç aşamada gerçekleştiğini ve saatlerce sürdüğünü netleştirdi.

Açıklamaya göre saldırılarda; İran Savunma Bakanlığına bağlı olan, gelişmiş mühimmat üretiminde kullanılan ve Hamas ile Hizbullah için ana silah kaynağı olan çok sayıda askeri sanayi fabrikası hedef alındı. Ayrıca balistik füze parçaları ve uçaksavar sistemlerinin üretildiği özel tesisler de vuruldu.

Bu hedeflerin imha edilmesinin İran'ın balistik füze ve nükleer silah üretme kapasitesine ağır bir darbe vurduğu vurgulanırken, İsrail güçlerinin, İran'ın yıllardır inşa ettiği askeri sanayi yeteneklerini tamamen yok etmek amacıyla saldırılarına devam edeceği ifade edildi.