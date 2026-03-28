Basra'daki Mecnun petrol sahasına İHA düştü

26 dakika önce

Irak Savunma Bakanlığı, bugün Basra vilayetindeki Mecnun petrol sahasına bir insansız hava aracının (İHA) düştüğünü; olayda herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın sabah saat 08:30 sularında, Enerji Polisi Müdürlüğü 9. Tugay 3. Tabur sorumluluk alanında bulunan Deyr ilçesi sınırlarında gerçekleştiği belirtildi.

İHA’nın düşüş sonrası infilak etmediği ve petrol tesislerine herhangi bir zarar vermediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, olayın hemen ardından mühendislik ekipleri ve patlayıcı imha uzmanlarının bölgeye ulaştığı, yasal ve teknik prosedürlere uygun olarak İHA'nın enkazının kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

Irak Savunma Bakanlığı, petrol sahalarının güvenliğini sağlamak ve bu stratejik bölgelerdeki personelin can güvenliğini korumak adına durumun yakından takip edildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alınmaya devam ettiğini vurguladı.