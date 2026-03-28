İran, bölge ülkelerine sert bir uyarıda bulundu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölge ülkelerini uyararak, istikrar istiyorlarsa düşmanların kendi toprakları üzerinden savaş yürütmesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan, 28 Mart 2026 Cumartesi günü X (Twitter) hesabı üzerinden yayımladığı mesajda, daha önce defalarca belirttikleri gibi "önleyici bir saldırı" başlatmayacaklarını; ancak İran’ın altyapı tesisleri veya ekonomik merkezleri hedef alınırsa yanıtlarının çok sert olacağını dile getirdi.

Bölge ülkelerine seslenen Pezeşkiyan, "Eğer kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanların sizin topraklarınızdan savaş yönetmesine müsaade etmeyin." dedi.

Bu uyarı; savaşın başladığı geçen ayın 28'inden bu yana İsrail ve ABD’nin, İran’ın petrol, doğalgaz sahaları ve nükleer programına yönelik defalarca gerçekleştirdiği saldırıların ardından geldi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nı trafiğe açması için İran’a birkaç gün süre tanımış, aksi takdirde ülkenin genel elektrik şebekesini keseceklerini ve enerji altyapısını tamamen hedef alacaklarını belirterek tehdit etmişti.