Hatemu'l Enbiya Sözcüsü: Bölgeyi ABD askerleri için mezarlığa çevireceğiz

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, bölgedeki ABD güçlerine yönelik bir destek gemisi ve iki askeri üssün hedef alındığı geniş kapsamlı ve nokta atışı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, kuvvetlerinin, Umman'ın Salale Limanı'nda ABD ordusuna ait bir destek gemisini vurduğunu açıkladı.

Sözcü aynı zamanda İran'ın, kardeş ve dost bir ülke olan Umman'ın egemenliğine saygı duyma konusundaki kararlılığını yineledi.

Kuvvetlerinin Dubai'de ABD askerlerine ait iki mevzi ve sığınağı tespit ederek hassas füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu belirten İbrahim Zülfikari, "Saldırılar sonucunda 500'den fazla ABD askeri ve komutanı öldü veya yaralandı." ifadesini kullandı.

İbrahim Zülfikari, ayrıca, saldırıların ardından ambulansların saatlerce ABD ordusuna ait cenaze ve yaralıları taşımakla meşgul olduğunu kaydetti.

Beyaz Saray'a sert bir mesaj gönderen İbrahim Zülfikari, "Trump ve ABD'li askeri komutanlar, bu bölgenin askerleri için bir mezarlığa dönüşeceğini iyi anlamalıdır." diye konuştu.