Hakan Fidan: Dünya, İsrail’in çıkardığı savaşın bedelini ödüyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in bölgede başlattığı savaşın bedelini tüm dünyanın ödediğini belirterek, krizleri sona erdirmenin tek yolunun diplomasi olduğunu vurguladı.

Hakan Fidan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026'nın ikinci gününde açılış konuşmasını yaptı. Dünya genelinden çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı bu zirvede, Orta Doğu’daki savaş ve uluslararası sistemin geleceği ele alınıyor.

Ankara'nın savaşın daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki ortaklarıyla sürekli koordinasyon içinde olduğunu aktaran Fidan, bu durumun "küresel ekonomiye telafi edilemez zararlar verdiğini" belirtti.

Hakan Fidan, “Bölge ülkelerini tehlikeli bir çatışmanın içine çekecek her türlü duruma şiddetle karşıyız. Bu sadece İsrail’in savaşı değil, bedelini tüm dünya ödüyor; bu, sadece Netanyahu'nun siyasi bekası uğruna çıkarılmış bir savaştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı, gerçeklerin İsrail lehine çarpıtılmasına yönelik dezenformasyonlara karşı uyarıda bulunarak; Türkiye’nin, Netanyahu’nun yayılmacı politikalarını engellemek için tüm imkanlarını seferber edeceğini vurguladı.

Mevcut küresel yönetim yapısını da sert bir dille eleştiren Hakan Fidan, "Dünyanın mevcut yönetim biçimi bu şekilde devam edemez. Geçmişte bu adaletsiz sistemden çıkar sağlayanlar, bugün kendi elleriyle kurdukları bu modelin sonuçlarıyla yüzleşiyorlar." diye konuştu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinen Fidan, bu saldırıları "yıkıcı ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Fidan, "Maalesef ABD ve İsrail’in hukuksuz bir şekilde başlattığı bu savaşın tüm bölgeyi sarma riski var. Türkiye’nin en başından beri amacı, savaşın patlak vermesini engellemek ve ülkemizi bu çatışmanın dışında tutmaktır." ifadelerini kullandı.