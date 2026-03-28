Sudani: Irak'ın bölgesel çatışmalara sürüklenmesine izin vermeyeceğiz

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, hükümetinin, Irak'ı bölgesel çatışmalara dahil etmeye yönelik her türlü girişimi engelleyeceğini söyledi.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden 28 Mart 2026 Cumartesi günü yapılan açıklamada; Sudani hükümetinin, Irak'ı bölgedeki çatışma ve savaşların içine çekmek isteyen yasa dışı gruplara veya bölgesel ve uluslararası güçlere karşı durma konusundaki kararlılığına dikkat çekildi.

Açıklamaya göre kapsamlı bir ulusal sorumluluk çerçevesinde, ülkenin egemenliğini ve güvenliğini korumak için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Aynı zamanda Sudani’nin, Irak'ın ve bölgenin güvenliği ile istikrarını pekiştirmek amacıyla ulusal koordinasyonun önemini bir kez daha vurguladığı belirtildi.