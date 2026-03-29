Mazlum Abdi ve Leyla Zana'dan Neçirvan Barzani'nin evine yönelik saldırıya kınama

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Kürt siyasetçi Leyla Zana, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin evine yönelik saldırıya tepki gösterdi.

SDG Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Mazlum Abdi ile Neçirvan Barzani arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde söz konusu saldırı sert bir şekilde kınandı.

Abdi, tehdit ve saldırılar karşısında Kürdistan Bölgesi halkının ve hükümetinin yanında olduklarını belirterek, Kürdistan’ın güvenliği ve istikrarının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

SDG Genel Başkanı, Kürdistan Bölgesi'ndeki istikrarın tüm Kürtler ve bölge açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, bu hassas süreçte bölgeye tam destek verdiklerini ve her türlü siyasi ve askeri tehdidi reddettiklerini vurguladı.

Öte yandan Kürt siyasetçi Leyla Zana, X sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla Neçirvan Barzani'nin evine yapılan saldırıyı kınadı.

Leyla Zana mesajında, "Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki evine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu durumda kalbimiz onlarla birlikte ve Allah'tan halkımızı ve ülkemizi korumasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.