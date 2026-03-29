Devrim Muhafızları: Bölgedeki ABD ve İsrail üniversiteleri tahliye edilmeli

Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'in İran üniversitelerini ve araştırma merkezlerini hedef almasının ardından, bölgedeki bu iki ülkenin üniversitelerinin askeri misilleme için "meşru hedef" haline geleceği uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasında, "Batı Asya ve Orta Doğu'daki tüm ABD ve İsrail üniversiteleri askeri hedef olarak kabul ediliyor." denildi.

Devrim Muhafızları, bu üniversitelerin öğretim görevlilerini, personeli ve öğrencileri ile çevredeki sakinleri, canlarını korumak için bu merkezlerden en az bir kilometre uzakta durmaları konusunda uyardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Washington'a İran üniversitelerine yönelik saldırıları kınayan resmi bir açıklama yapması için 30 Mart Pazartesi öğlenine kadar süre verdi. Bu talebe uyulmaması durumunda ABD ve İsrail üniversitelerinin misilleme saldırısına maruz kalacağı uyarısı yapıldı.

Tahran'ın bu tehdidi, İsfahan Teknoloji Üniversitesi ve Tahran Bilim ve Sanayi Üniversitesi de dahil olmak üzere İran'daki birkaç bilim merkezine yapılan hava saldırısının ardından geldi.

Devrim Muhafızları, "Bu saldırılar, İran'ın bilimsel ve kültürel altyapısına yönelik devam eden düşmanlığın bir parçasıdır ve nükleer programı meselesi, bu askeri operasyonları meşrulaştırmak için sadece bir bahanedir." dedi.