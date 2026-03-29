Ninova ve Selahaddin'de Haşdi Şabi karargahları hedef alındı

3 saat önce

Ninova ve Selahaddin illerinde Haşdi Şabi güçlerine ait iki karargah bombalandı.

Yerel medyaya konuşan bir güvenlik kaynağı, Musul'un Raşidiya bölgesinde bulunan Seyyid el-Şuhada Tugayı karargahına üç hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Kaynak, saldırıda can kaybının olmadığını, sadece maddi hasar meydana geldiğini belirterek, güvenlik güçlerinin olay yerini kontrol altına aldığını ve soruşturma başlattığını kaydetti.

Başka bir güvenlik kaynağı ise Selahaddin'in Hurmatu ilçesinde Haşdi Şabi güçlerine ait bir kontrol noktası yakınlarına saldırı düzenlendiğini, ancak can kaybı hakkında bilgi verilmediğini söyledi.