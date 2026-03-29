Kalibaf: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD kamuoyunda müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor." dedi.

Kalibaf, bugün (29 Mart 2026 Pazar), IRNA haber ajansına yaptığı açıklamada, İran güçlerinin ABD birliklerinin gelişine hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'la müzakereye hazır olduğunu söylerken "gizlice kara saldırısı planlamakla" suçlayan Kalibaf, şunları söyledi:

"Düşman açıkça müzakere mesajı gönderiyor ve gizlice kara saldırısı planlıyor. Bizim adamlarımız, Amerikan askerlerinin karaya inmesini ve onları ateşe vermeyi bekliyor."