İran: Trump ve Netanyahu, ABD askerlerini köpekbalıklarına yem ediyor

Hatemu'l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Trump ve Netanyahu’nun politikalarının, ABD askerlerini Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarına yem edeceğini iddia etti.

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemu'l-Enbiya Karargahı Sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada; ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun elinde bir "kukla" olduğunu belirterek, izledikleri politikaların ABD askerlerini Körfez’deki köpekbalıklarına yem haline getirdiğini ifade etti.

"ABD Başkanı dengesiz ve yalancı biridir; Amerikan halkına, Avrupa'ya, dünya ülkelerine ve özellikle Batı Asya ülkelerine büyük zararlar vermiştir." diyen Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "Trump, Amerikan askerlerini Körfez sularındaki köpekbalıklarına yem yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hatemü'l-Enbiya Karargahı Sözcüsü ayrıca şunları ekledi: "Trump, Epstein dosyası skandalları nedeniyle Netanyahu’nun elinde bir kuklaya dönüşmüştür. Mossad’ın baskısı altında ülkesini İran’a karşı bir savaşın içine sürüklemektedir."

İbrahim Zülfikari, ABD’li askeri liderlerin İran tarihini iyi okuması gerektiğini belirterek; İranlıların yüzyıllar boyunca işgalcilere karşı nasıl direndiğini öğrenmeleri gerektiğini, böylece askerlerini başkanlarını memnun etmek uğruna ölüme ve esarete sürüklemeyeceklerini söyledi.

Zülfikari, "İran silahlı kuvvetleri, ordunuzu parçalamak için o fırsatı bekliyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu açıklamalar, Washington Post gazetesinin "ABD Savaş Bakanlığının (Pentagon), İran'da haftalar sürecek bir kara operasyonuna hazırlandığı" yönündeki haberinin ardından geldi.