ABD’den İran’a karşı dev sevkiyat: B-52 sayısı 23’e çıktı

Yeni bir askeri hareketlilik kapsamında ABD, İran’a yönelik uzun menzilli saldırı kapasitesini artırmak amacıyla Birleşik Krallık’taki B-52 uçağı sayısını 23’e çıkardı. Aynı zamanda Pentagon’un, haftalardır İran toprakları içinde sınırlı bir kara operasyonu gerçekleştirmek üzere planlar üzerinde çalıştığı bildirildi.

ABD Hava Kuvvetlerine ait iki yeni B-52 tipi bombardıman uçağı 29 Mart 2026 Pazar günü, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssüne iniş yaptı. Bu iki uçağın gelişiyle birlikte, söz konusu stratejik üsteki Amerikan bombardıman uçaklarının sayısı 23’e ulaştı.

Washington’un bu hamlesi, bölgedeki gerilimin zirveye ulaştığı bir dönemde ağır darbe vurma kapasitesini güçlendirmeye yönelik net bir mesaj olarak görülüyor.

Saha düzeyindeki gelişmelerle ilgili olarak ise Washington Post gazetesi, ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırdığı haberinde, ordunun haftalar sürecek bir kara operasyonu için hazırlık yaptığını duyurdu. Bu durum, Orta Doğu’ya binlerce ABD askeri ve deniz piyadesinin ulaştığı bir döneme denk geliyor.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu operasyonun topyekun bir işgal anlamına gelmeyeceğini; planın, özel kuvvetler ve piyade birimleri tarafından hassas hedeflere yönelik bir dizi yoğun ve hızlı saldırı gerçekleştirmeyi kapsadığını belirtti.

Rapora göre Pentagon, haftalardır bu oldukça hassas askeri planları geliştirmekle meşgul ancak bunların uygulanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği karara ve yeşil ışığa bağlı.

Trump'ın Pentagon’un planlarının tamamını mı onaylayacağı yoksa bunları müzakerelerde bir baskı kartı olarak kullanmak için sadece belirli kısımlarını mı seçeceği henüz netlik kazanmış değil.