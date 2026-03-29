KDP Grup Başkanı: Irak Parlamentosunda şovenist ve diktatörce bir zihniyet var

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Şaxewan Abdullah, federal hükümetin Kürdistan Bölgesi’ne füze ve İHA’larla saldıran tarafları çok iyi bildiğini; ancak bu güçlerin kendilerini devletten daha üstün görmeleri nedeniyle Bağdat’ın onlara engel olamadığını belirtti.

Şaxewan Abdullah, 29 Mart 2026 Pazar günü, son dönemdeki İran füze saldırılarında şehit olan Peşmerge ailelerini Soran bölgesinde ziyareti sırasında bir basın toplantısı düzenledi.

Kürdistan Bölgesi’nin bölgesel çatışmaların bir tarafı olmadığını vurgulayan Abdullah, "Başkan Barzani’nin de vurguladığı gibi; Kürdistan Bölgesi, bölgeyi saran bu savaşın bir parçası değildir. Bölge siyaseti her zaman barış ve istikrardan yanadır." dedi.

Peşmergelere yönelik saldırıların büyük bir suç ve haksızlık olduğunu belirten Abdullah, bu saldırıların hiçbir mazeretinin olamayacağını söyledi.

Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi’ne saldıranların kimliğini bildiğine dikkat çeken Şaxewan Abdullah, "Hükümet onlara karşı bir şey yapamıyor, çünkü bu güçler kendilerini Irak Hükümetinden daha büyük görüyorlar." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Parlamento oturumu talebi olduğunu hatırlatan KDP Grup Başkanı, kendi görüşlerine göre mevcut aşamada başbakanlık seçiminin daha kritik olduğunu, ancak birçok siyasi liderin cumhurbaşkanı ve başbakanın birlikte seçilmesi konusunda hemfikir olduğunu dile getirdi.

Irak Parlamentosu içindeki tutuma da değinen Abdullah, "Parlamentoda şovenist ve diktatörce bir zihniyet var. Peşmergeye yönelik saldırıyı kınayan bildirimizin okunmasını engellemeye çalıştılar ama biz okumakta ısrar ettik." dedi.

Şaxewan Abdullah ayrıca Parlamento Başkanı'nı da eleştirerek, "Meclis Başkanı taraflı ve partizanca bir yaklaşımla karar vermemelidir." ifadelerini kullandı.