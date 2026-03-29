Irak Dışişleri Bakanı: Topraklarımızın komşu ülkelere saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Arap Birliği Konseyinin 165. oturumunda ülkesinin bölgesel gerilimlere karşı resmi tutumunu açıklarken, Irak’ın egemenliğini koruma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Bakan Fuad Hüseyin, 29 Mart 2026 Pazar günü, Arap Devletleri Ligi Konseyi'nin 165. dönem toplantılarında ülke heyetine başkanlık etti.

Burada konuşan Bakan Hüseyin, bölgedeki askeri tırmanışın risklerine dikkat çekerek, "Irak, bölgesel hesaplaşmaların çözüm sahası olmayacağı gibi hiçbir savaşın veya krizin de tarafı olmayacaktır." diye konuştu.

Fuad Hüseyin, çatışan taraflara yönelik net bir mesaj göndererek, "Irak Hükümeti, topraklarının ve sınırlarının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasına müsaade etmeyecektir." dedi.

Bağdat hükümetinin önceliğinin ülke egemenliğini korumak ve Orta Doğu’nun güvenlik ve istikrarına zarar verecek her türlü eylemin önüne geçmek olduğunun altını çizen Hüseyin, Arap ülkeleriyle olan ilişkilerin derinliğine değinerek, "Arap ülkelerinin güvenliğini, Irak’ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, bölgenin ağır bir savaş baskısı altında olduğu ve Bağdat'ın, ABD ile İran arasındaki çatışmanın yıkıcı sonuçlarından ülkesini diplomasi yoluyla uzak tutmaya çalıştığı bir dönemde geldi.