Washington Post: İran’ın füze stratejisi çöktü

"Washington Post" gazetesi yayımladığı analiz raporunda, ABD ve İsrail'in son dört hafta içinde gerçekleştirdiği ortak saldırıların, İran askeri gücünün bel kemiğine ölümcül darbeler indirdiğini ortaya koydu. Uydu görüntüleri, Tahran'ın yeni füze üretme kapasitesi tamamen felç olmuş durumda ve sabit füze fırlatma üslerinin çoğunun imha edildiğini ortaya koyuyor.

Washington Post tarafından yürütülen incelemeye göre dört ana balistik füze üretim merkezi ile en az 29 füze platformu üssü ağır hasar gördü. Bu saldırılar sadece yer üstündeki tesisleri yerle bir etmekle kalmadı, aynı zamanda tünel girişlerinin bombalanmasıyla yer altında depolanan füzelere erişimi de imkansız hale getirdi. Bu durum, Tahran'ın askeri stratejisi açısından tarihteki en büyük yenilgi olarak değerlendiriliyor.

Uydu görüntüleri ve uzman analizleri, sadece Tahran'ın doğusundaki Khojir kompleksinde, füze yakıtı üretim merkezi olan en az 88 farklı tesisin yerle bir edildiğini gösteriyor. Ayrıca Şahrud kompleksinde 28 tesis, Hakimieh'de 19 tesis ve Parçin'de 12 stratejik üs ölümcül darbeler alarak işlevselliğini yitirdi.

Öte yandan rapor, Körfez'deki Horgo deniz üssü ile İran'ın batısındaki İmam Ali üssünün, yeraltı tünellerindeki silahların yer yüzüne çıkış yollarını koparacak şekilde bombalandığını belirtiyor.

CSIS bünyesindeki Füze Savunma Projesi Başkanı Tom Karako, İran'ın hala füze fırlatıyor olmasının üretim sürecinin devam ettiğini değil, sadece ellerinde kalan bazı mobil platformların ve hazır füzelerin varlığını kanıtladığını ifade ediyor.

Uzmanlar, Tahran'ın tesisleri hızlıca onarma konusunda bir geçmişi olsa da, bu seferki yıkımın boyutunun çok büyük olduğu ve İran'ın füze altyapısını yeniden inşa etmesinin yıllar alacağı konusunda uyarıyor. Bu askeri çöküş, Tahran'ın diplomatik müzakerelerde oldukça zayıf bir pozisyona düşmesine neden oldu.