Irak Parlamentosu: Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın evinin hedef alınması tehlikeli bir gelişmedir

3 saat önce

Irak Parlamentosu Başkanlığı, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin evinin hedef alınmasını kınayarak, bu saldırıyı "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Parlamento Başkanlığından yapılan açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'nin evine ve Duhok ilindeki hükümet ve sivil kurumlara yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının "tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirildiği açıkamada, "Bu saldırı güvenlik durumunda tehlikeli bir gelişmedir ve hiçbir şekilde ülkenin çıkarına hizmet etmeyen, kınanması gereken bir eylemdir." denildi.

Başkanlık ayrıca ilgili makamlara "ülkenin tehlikeli bir güvenlik ve siyasi bozulmaya sürüklenmesini önleyecek gerekli tedbirleri ve yasal prosedürleri alma" çağrısında bulundu.