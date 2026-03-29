WP: Pentagon, İran'da birkaç hafta sürecek kara saldırısına hazırlanıyor

2 saat önce

Washington Post'un (WP) üst düzey ABD yetkililerine dayandırdığı habere göre Pentagon, İran'da birkaç hafta sürmesi beklenen büyük ölçekli bir kara saldırısına hazırlanıyor.

Kaybak, askeri planların özel kuvvetler ve piyade birliklerinin saldırılarını içerdiğini, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayı verip vermeyeceğinin belirsiz olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları beşinci haftaya girerken, Trump yönetimi Orta Doğu'ya ABD Deniz Piyadelerini konuşlandırdı. 82. Hava İndirme Tümeninden binlerce askerin daha konuşlandırılması bekleniyor.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.