Trump: Hürmüz Boğazı'ndan 20 büyük petrol gemisinin daha geçişine izin verildi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin sürdüğünü ve çok iyi ilerlediğini belirterek, "Yakında bir anlaşma görebiliriz." dedi.

Trump, başkent Washington'a dönüşü sırasında uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran ile savaşa ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin İran petrolüne el koyabileceğini ve Hark Adası'nı ele geçirebileceğini söyledi.

İran ile müzakerelerin çok iyi gittiğini de belirten ABD Başkanı Trump, "Sanırım onlarla çok yakında anlaşacağız." diyerek, "anlaşma sağlanamamasının" da mümkün olduğunu kaydetti.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndan 20 büyük petrol gemisinin daha geçişine izin verildiğini de duyurdu.

ABD Başkanı, "İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hayatta mı ve muhatap olduğunuz yeni gruba dahil mi?" sorusu üzerine, "Olabilir. Ona ne olduğu belli değil. Hayatta olabilir ama belli ki başı çok büyük dertte; ağır yaralı." dedi.