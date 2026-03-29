Koordinasyon Çerçevesi: Irak hava sahasının komşu ülkelere saldırı için kullanılmasını reddediyoruz

Şii Koordinasyon Çerçevesi, Irak ve bölgedeki son siyasi ve güvenlik gelişmelerini ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıları görüşmek üzere olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Koordinasyon Çerçevesi tarafından, bugün (30 Mart 2026 Pazartesi), yapılan açıklamada, "Irak egemenliğinin herhangi bir ihlalini, özellikle de komşu ülkelere karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmek için Irak hava sahasının kullanılmasını reddediyoruz. Irak'ın bölgesel çatışmalardan uzak tutulması gerekmektedir." denildi.

Güvenlik güçlerine yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, güvenlik kurumlarının ve diplomatik misyonların korunması çağrısı yapıldı.

Koordinasyon Çerçevesi, Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın evi ve diğer bazı yerlerin hedef alınmasını da "tehlikeli bir gelişme" ve "dış güçlerin istikrarsızlaştırma ve dengeleri bozma girişimi" olarak nitelendirdi.

Ayrıca bunun daha fazla teyakkuz ve ulusal koordinasyon gerektirdiğini belirten Koordinasyon Çerçevesi, siyasi tarafları, yaşanan siyasi çıkmazı sona erdirmek için Parlamentonun toplanması için tanınan süreyi değerlendirmeye çağırdı.