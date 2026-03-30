İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tangsiri öldürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Deniz Kuvvetleri Komutanı General Ali Rıza Tangsiri'nin ABD-İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.
Devrim Muhafızları, 30 Mart 2026 Pazartesi günü (bugün), yaptığı açıklamada Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri'nin öldürüldüğünü doğruladı.
İsrail ordusu, 26 Mart 2026 Perşembe günü, yaptığı açıklamada Tangsiri'nin Bandar Abbas'a düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.
İsrail, General Tangsiri'nin, Hürmüz Boğazı'nı ticaret gemilerine kapatmaktan sorumlu olduğunu belirtmişti.
Üst düzey İranlı askeri komutan Ali Rıza Tangsiri, Ağustos 2018'de dini lider Ali Hamaney tarafından Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atanmıştı.