İran: ABD'nin teklifleri çoğunlukla mantıksız talepler içeriyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin henüz ABD ile doğrudan müzakere yapmadığını ve ABD'nin gönderdiği teklifinin çoğunlukla "çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız talepler içerdiğini" söyledi.

Sözcü İsmail Bekayi, bugün (30 Mart 2026 Pazartesi) düzenlediği basın toplantısında, "Pakistan'daki görüşmeler ülkelerin kendi aralarında kararlaştırdığı görüşmelerdi ve biz bunlara katılmadık." dedi.

Bekayi, "Bölge ülkelerinin savaşı sona erdirmek istemesi normaldir, ancak savaşı ilk kimin başlattığını bilmeleri gerekir." diyerek, İran'ın, müzakerelerde ne istediğini çok iyi bildiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin sunduğu 15 maddelik teklif hakkında, "ABD tarafından gönderilen teklif çoğunlukla çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız talepler içeriyor." ifadesini kullandı.

"Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ilk görevi ihlalleri kınamaktır, ki bunu şu ana kadar yapmadı." diyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran'ın görevini yerine getirdiğini ve gerekli müzakereleri yaptığını, ancak taleplerinin hala beklemede olduğunu sözlerine ekledi.

Ülkedeki savaş ve barış kararının ülke anayasasında açıkça tanımlandığını belirten Bekayi, İran'ın çatışmayla ilgili işlerde ve müzakerelerde yasal ve anayasal çerçeveye bağlılığını vurguladı.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.