İspanya, hava sahasını İran savaşına katılan uçaklara kapattı

İspanyol "El Pais" gazetesinin haberine göre Madrid yönetimi, hava sahasını İran'a yönelik savaşta yer alan tüm hava araçlarına kapattı.

Gazete, bu yasağın sadece Cadiz'deki Rota ve Sevilla'daki Morón de la Frontera hava üslerinin savaş uçakları veya yakıt ikmal uçakları tarafından kullanılmasını engellemekle kalmadığını; aynı zamanda İngiltere veya Fransa gibi üçüncü ülkelerde konuşlu ABD uçaklarının İspanyol hava sahasını kullanmasını da yasakladığını belirtti.

Raporda, iniş ve kalkışlara sadece "acil durum" hallerinde izin verileceği ifade edildi. İspanya, mart ayının başlarında da ABD'nin İran'a saldırmak için kendi askeri üslerini kullanmasına izin vermemişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 25 Mart'ta Temsilciler Meclisi önünde yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki çatışmaların Irak savaşından çok daha kötü olduğunu vurgulamıştı.

Sanchez, aynı hataların tekrarlanmaması için Irak müdahalesinin sonuçlarının hatırlanması gerektiğine dikkat çekmişti.

İspanya'nın bu tutumu, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın ikinci ayına girdiği bir dönemde geldi. Çatışmalar, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari trafiği ve gemicilik faaliyetlerini tamamen durma noktasına getirirken, petrol ihracatı bu rotadan yapılamaz hale geldi.

Bu durum, dünya genelinde enerji ve yakıt fiyatlarında eşi benzeri görülmemiş rekor artışlara yol açarak, petrol ithal eden ülkeleri derin bir ekonomik krize sürükledi.

Washington, deniz yollarını korumak amacıyla Avrupalı müttefiklerini bir araya getirip bir koalisyon kurma konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya. Bunun temel sebebi, Avrupa ülkelerinin çabalarını büyük ölçüde Ukrayna'ya destek üzerine yoğunlaştırmış olması ve Orta Doğu'da yeni bir savaşa müdahil olmanın çıkarlarına zarar vermesinden endişe etmeleridir.

Madrid'in bu hamlesi, ülkesini savaşın feci sonuçlarından uzak tutma ve iç istikrarı koruma yönünde verilmiş net bir mesaj olarak görülüyor.