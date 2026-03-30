Dindar Zebari: Uyuşturucu ticareti kanun dışı grupların temel finans kaynağı haline geldi

Irak’ta uyuşturucu ticaretinin kanun dışı silahlı gruplar için temel bir finans kaynağına dönüştüğü ve bölgedeki istikrarsızlığın sınırlarda güvenlik zafiyeti yarattığı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Direktörü Dindar Zebari, yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki siyasi ve askeri gerilimlerin bölge güvenliği üzerinde, özellikle de uyuşturucu ve psikotrop maddelerle mücadele alanında belirgin bir olumsuz etki yarattığına dikkat çekti.

Zebari, bölgedeki süregelen istikrarsızlığın komşu ülkelerdeki sınır kontrol sistemlerinin zayıflamasına yol açtığını, bunun da organize suç şebekelerine uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini genişletmeleri için daha fazla fırsat sunduğunu vurguladı.

Bölgede yaşanan son olaylar ve özellikle 28 Şubat 2026 savaşı nedeniyle komşu ülkelerdeki güvenlik güçlerinin odağının savunma ve askeri operasyonlara kaydığının kaydeden Zebari, bu durumun sınırlarda doğrudan güvenlik boşlukları oluşturduğunu ifade etti.

Dindar Zebari; kaçakçılık şebekelerinin, özellikle transit bölgelerde uyuşturucu taşımacılığı ve ticareti için yeni yollar bulmak amacıyla bu koşullardan sistematik olarak yararlandığını kaydetti.

Zebari, "Uyuşturucu ticareti sadece bir halk sağlığı meselesi değil, aynı zamanda kanun dışı silahlı gruplar için temel bir finansal kaynak haline gelmiştir. Bu durum, söz konusu grupların çatışma ve karmaşa ortamlarındaki hayatta kalma kabiliyetlerini artırmaktadır." dedi.

Bu sorunların sadece güvenlik meselesi olarak görülmemesi gerektiğini, uluslararası hukuk ve insan haklarının korunmasıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Dindar Zebari, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisine (UNODC) çağrıda bulunarak, özellikle sınır denetimlerinin güçlendirilmesi ve istihbarat paylaşımı konularında Irak ve Kürdistan Bölgesi ile iş birliğinin artırılmasını talep etti.

Son olarak, Uluslararası Kurumsal Raporlama Koordinatörü; Kürdistan Bölgesi Hükümetinin ulusal güvenliği ve toplumsal istikrarı korumak amacıyla uyuşturucuyla mücadele stratejilerini geliştirmeye devam edeceğini yineledi.