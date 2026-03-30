İranlı Komutan Kaani: Netanyahu bölgesel güvenlik kuşağını genişletme hayalleri kuruyor

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Hizbullah’ın kuzeyden, Husilerin ise güneyden gerçekleştirdiği eş zamanlı saldırıların, İsrail’in yerleşimcilere söylediği yalanları ifşa ettiğini belirtirken, Direniş Cephesi’ndeki tüm grupların artık tek bir "ortak harekat odası" çatısı altında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Komutan İsmail Kaani, 30 Mart 2026 Pazartesi günü, resmi sosyal medya hesabı "X" üzerinden yayımladığı mesajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sert eleştirilerde bulundu.

Netanyahu’nun "güvenli bölgeyi" genişletme hayalleri kurduğunu ancak Lübnan Hizbullah’ı ile Yemen Ensarullah’ının saldırılarının bu hayalleri yerle bir ettiğini kaydeden Kaani, "Kuzey ve güneyden gelen saldırılar, daha önce kendilerine güvenlik vaat edilen yerleşimcilere İsrail’in söylediği yalanları kanıtladı." diye konuştu.

Kaani ayrıca, "şehit komutanlarının" tarihi arzularının gerçekleştiğini, Direniş Cephesi’nin harekat odalarının birleştiğini ve tüm cepheler arasında tam bir koordinasyonun sağlandığını vurguladı.

İsmail Kaani, ülkesinin muhaliflerine ve ABD-İsrail ittifakına seslenerek, "Orta Doğu’da şu an oluşmuş olan bu yeni duruma ve sisteme alışmanız ve bunu kabullenmeniz gerekiyor." dedi.