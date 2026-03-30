MSB: İran’dan ateşlenen balistik füze imha edildi

1 saat önce

İran ile İsrail-ABD arasındaki savaşın başlamasından bu yanan Türkiye’yi hedef alan 4. füze Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 30 Mart 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, İran kaynaklı ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girdiği belirtildi.

Açıklamaya göre tehdit oluşturan mühimmat, Doğu Akdeniz'de görev yapan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından anında tespit edilerek imha edildi.

Türkiye'nin “egemenlik haklarına ve hava sahasına yönelik her türlü tehdide karşı tavizsiz bir duruş sergilendiği” vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmaktadır. Bölgedeki tüm gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

Bu olay, İran ile ABD-İsrail ittifakı arasındaki savaşın ikinci ayına girdiği ve bölgedeki hava sahası güvenliğinin kritik bir aşamaya ulaştığı bir dönemde yaşandı.

Türkiye, NATO müttefikleriyle koordineli bir şekilde hava sahasını koruma altına alırken; bu füze engellemesi, bölgedeki savaşın Türkiye sınırlarına olan doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama.



Statement on the neutralization of ballistic munition.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/V1eqS7JM1w — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2026

- Öncesinde yaşananlar

MSB, son olarak, 13 Mart 20026 tarihinde, İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin Türkiye üzerinde imha edildiğini açıkladı. Bu olay öncesinde, 9 Mart 2026 tarihinde İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Bazı mühimmat parçalarının Antep’e düştüğü olayda can kaybı olmadığı da belirtilmişti. Olayla ilgili İran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak izahat istenmişti.

4 Mart 2026 tarihinde yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.

Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.

İran ordusu ise Türkiye topraklarına füze atmadıklarını belirterek, “Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız.” açıklamasında bulunmuştu.