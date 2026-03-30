Rubio: İran'ın mevcut liderliğinin anlaşmaya varma niyetini test ediyoruz

30 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'un nihai bir anlaşmaya varmak için mevcut İran liderliğinin niyetini test ettiğini açıkladı. ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına veya gemilerden vergi almasına izin vermeyeceğini vurgulayan Bakan, Tahran'ın politikaları nedeniyle asla nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda uyardı.

ABC kanalına verdiği mülakatta Bakan Marco Rubio, İran'daki mevcut yetkililerin geçmişten farklı bir üslupla mesaj gönderdiklerini ve anlaşma arzusunda olduklarını belirttiklerini ifade etti.

Rubio, "Bu sözlerini tutabilmelerini umuyoruz, zira Trump yönetimi için sorunların çözümünde diplomasi ve müzakere her zaman önceliklidir." dedi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına alma ve uluslararası gemilere vergi sistemi dayatma tehditlerine ilişkin Rubio, bu adımları sert bir dille reddederek şunları söyledi:

"Bunun gerçekleşmesine izin verilmeyecek. Trump'ın, İran'ın bu stratejik su yolunu kontrol etme girişimlerini engellemek için elinde pek çok farklı seçenek bulunmaktadır."

Konuşmasının devamında Tahran yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Rubio, uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin, Tahran'ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.

Rubio'ya göre "İran, gelecek için tehlikeli ve yıkıcı bir vizyona sahip; eğer bu silaha ulaşırlarsa tüm dünyayı tehdit edecekler."

Ülkesinin İran'a yönelik askeri operasyonlarının net ve ana hedeflerini belirleyerek; planın öncelikli olarak bu ülkenin hava ve deniz kuvvetlerinin tamamen imha edilmesi üzerine kurgulandığını vurgulayan ABD Dışişleri Bakanı, Washington'un diğer bir temel hedefinin, İran'ın füze fırlatma kapasitesinin çok ağır bir şekilde zayıflatılması ve Tahran'ın askeri altyapısını destekleyen tüm fabrikaların yerle bir edilmesi olduğunu, böylece bölgedeki tehdit etme kabiliyetinin tamamen ellerinden alınacağını belirtti.

Olası bir kara harekatı ve askeri taktikler hakkında detay vermekten kaçınan Rubio, "Bu konu Savaş Bakanlığının sorumluluğundadır." diyerek; ABD'nin çıkarlarını korumak ve seyrüsefer güvenliğini sağlamak için her türlü adımı atmaya hazır olduğunu yineledi.

Ayrıca Al Jazeera kanalına verdiği demeçte, Washington ve Tel Aviv'in perspektiflerindeki farklılığa değinen Rubio, "İsrail'in odak noktası bizimkinden farklıdır ve onların kendilerine has hedefleri vardır." şeklinde konuştu.

Son olarak Tahran'a sert bir uyarıda bulunan Rubio, "İran, son zamanlarda tanık olduğumuz füze ve insansız hava araçlarının üretimini tamamen durdurmalıdır." dedi.