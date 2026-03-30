Trump: Kalibaf'ın bizimle çalışıp çalışmayacağı yakında belli olacak

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’a yönelik sert ve nihai bir uyarıda bulunarak barış anlaşmasının yakın zamanda imzalanmaması durumunda tüm elektrik santrallerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı tamamen imha edeceğini belirtip, "Yakında Kalibaf’ın bizimle çalışıp çalışmayacağı belli olacak." dedi.

Donald Trump, 30 Mart 2026 Pazartesi günü, "The Post" gazetesine verdiği özel röportajda, İran'ın İsrail'in Hayfa'daki en büyük petrol rafinerisine ve Kuveyt'teki bir su ve elektrik santraline yönelik yeni saldırılarına ABD'nin vereceği cevabın yakında görüleceğini belirtti.

"Tahran’dan geriye kalanlara" çok geç olmadan anlaşma yapmaları çağrısında bulunan Trump, aksi takdirde eşi benzeri görülmemiş bir askeri felaketle yüzleşecekleri uyarısını yaptı.

İran'ın iç yapısındaki köklü değişime değinen ABD Başkanı, "İran’daki yönetim tamamen değişti çünkü önceki liderlerin hepsi öldürüldü. Şu an, şimdiye kadar çok daha rasyonel davranan yeni isimlerle muhatabız." diye konuştu.

Trump, Washington’ın bir hafta içinde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın Amerikalılarla çalışmaya hazır olup olmadığını anlayacağını belirtti.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in durumuna ilişkin ise Trump şunları söyledi:

"Kimse kendisinden bir haber alamadı. Kendisi ağır yaralı. Hayatta olduğunu düşünüyoruz ancak durumu son derece kötü."

Dikkat çekilmesi gereken nokta, Mücteba Hamaney’in, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana hiçbir kamusal alanda görülmemesi.

Ekonomik düzeyde bu gelişmeler, petrol fiyatlarının varil başına 115 dolara yükselmesine neden oldu. ABD iç pazarında ise bir galon benzinin fiyatı 3,99 dolara ulaşarak 2022 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.