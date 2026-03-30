İran'dan Hürmüz Boğazı tehdidi: Saldırılara destek verenlere kapatılacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine yönelik saldırılara yardım eden taraflara uyarıda bulunarak; İran topraklarına yönelik "askeri tecavüzlere" katılan gemilere Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağını duyurdu.

Abbas Arakçi, 30 Mart 2026 Pazartesi günü, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son askeri gelişmeleri ele alarak, Avrupa ülkelerinin tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Arakçi görüşmede, geçtiğimiz ay İran'a yönelik düzenlenen askeri saldırılara değinerek, bazı Avrupa ülkelerinin sadece savaşın ekonomik sonuçlarından endişe duyduğunu, ancak İran halkına yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmayı tercih ettiklerini belirtti.

Saldırganlara karşı savunma operasyonlarının devam edeceğini vurgulayan Arakçi, özellikle bölge ülkelerinin topraklarında konuşlu olan ve ABD tarafından İran'a saldırmak için kullanılan askeri üs ve tesislerin hedef alınacağını kaydetti.

Arakçi, "Bölge ülkelerinin topraklarının ve üslerinin İran'a karşı yasa dışı bir savaş için kullanılması, bizim savunma operasyonlarımızın temel sebebidir." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki istikrarsızlıktan ABD ve İsrail'i sorumlu tutan Arakçi, "Bu kritik su yolu, İran'a yönelik askeri saldırılara katılan tarafların gemilerine kapatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı ise Lübnan'da tırmanan gerilimden duydukları endişeyi dile getirerek, bölgede istikrarın yeniden sağlanması için siyasi ve diplomatik çabaların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.