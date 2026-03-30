Beyaz Saray: Savaşın bitmesine haftalar kaldı

Beyaz Saray, İran'a karşı yürütülen savaşın son aşamaya yaklaştığını ve belirlenen takvimin bitmesine sadece birkaç haftalık bir süre kaldığını açıkladı. Washington, İran'ın askeri kayıplarına dair yıkıcı bilançoyu paylaşırken; Tahranlı yetkililerin inkarlarına rağmen gizli görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve ABD'nin İran'ın ciddiyetini test etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 30 Mart 2026 Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, İran savaşının sona erdirilmesi için belirlenen takvimin planlandığı gibi işlediğini ve savaşın 4 ila 6 hafta içinde sonuçlanmasının beklendiğini söyledi.

Leavitt, Tahran ordusuna indirilen ölümcül darbelere dikkat çekerek şu verileri paylaştı:

- İran'ın askeri sanayisinin %70'i imha edildi.

- Ülkenin füze ve İHA kapasitesi %90 oranında azaldı.

- 150'den fazla İran savaş gemisi tamamen etkisiz hale getirildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin Beyaz Saray, önümüzdeki birkaç gün içinde 20 yeni tankerin boğazdan geçmesini beklediklerini açıkladı. Ancak Leavitt, ABD'nin İran'ın gemilere vergi veya "haraç" dayatmasını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini yineledi.

Tahran'a sert bir uyarıda bulunan Sözcü Leavitt, "Bu, İran için bir anlaşma imzalamak adına tarihi bir fırsattır, aksi takdirde çok ağır sonuçlarla yüzleşecekler." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü diplomasi trafiğine dair ise çarpıcı bir bilgi paylaşarak, İranlıların kamuoyuna söyledikleri ile gizli toplantılarda dile getirdikleri arasında büyük farklar olduğunu belirtti.

Görüşmelerin olumlu bir yönde ilerlediğini kaydeden Leavitt. "İran tarafının verdiği her sözü, ne kadar bağlı kalacaklarını görmek adına titizlikle değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.