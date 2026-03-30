WSJ: Trump, Hürmüz Boğazı kapalı kalsa bile İran operasyonunu bitirmeye hazır

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarına, Hürmüz Boğazı kapalı kalsa dahi İran’a yönelik askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu söylediği iddia edildi.

"Wall Street Journal" (WSJ) gazetesinin ABD yönetimindeki üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, Hürmüz Boğazı'nı askeri güçle açmaya çalışmanın savaşı çok fazla uzatacağı ve belirlediği 4 ila 6 haftalık takvimi aşacağı kanaatine vardı. Bu nedenle Trump; İran’ın deniz ve füze gücünü zayıflatmak, gerilimi düşürmek ve ticari özgürlüğün geri kazanılması için diplomatik baskı uygulamak gibi temel hedeflere odaklanma kararı aldı.

Yetkililer, diplomasinin başarısız olması durumunda Washington'un Avrupa ve Körfez ülkelerindeki müttefiklerine, boğazın açılması sorumluluğunu bizzat üstlenmeleri için baskı yapacağını belirtti.

Gazete, Trump'ın stratejisinin bir tür belirsizlik ve çelişki barındırdığına dikkat çekiyor. Trump bir yandan savaşın sona ermesinden bahsederken, diğer yandan "USS Tripoli" savaş gemisi ile 82. Tümen’e bağlı binlerce askerin bölgeye gönderilmesi talimatını verdi.

Trump’ın, bu savaşı bazen "keyifli bir gezi" olarak nitelendirirken, bazen de İran’ın uranyumuna el koymaya yönelik "tehlikeli operasyonlardan" bahsettiği vurgulanıyor.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması küresel enerji piyasalarında kaosa ve dünya genelinde gaz/yakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Aynı zamanda, bilgisayar çipi üretimi için helyum gibi maddelere bağımlı olan birçok endüstri, hammadde kıtlığıyla karşı karşıya kaldı.

Beyaz Saray, temel hedeflerinin boğazda durumun normale dönmesi olduğunu ancak İran’ın nükleer ve askeri tesislerini vurmanın öncelikli işleri arasında yer aldığını duyurdu.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ın şu an "daha ılımlı bir rejim" tarafından yönetildiğini yazsa da ihtiyaç duyulması halinde İran’ın elektrik santrallerini ve petrol ihracatının şah damarı olan Hark Adası dahil tüm petrol merkezlerini hedef alacağı konusunda sert tehditlerde bulundu.