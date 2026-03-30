Arakçi: ABD güçlerinin bölgeden çıkarılma vakti geldi

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan’ı "kardeş ülke" olarak nitelendirerek, "Artık ABD güçlerinin bölgeden çıkarılma vakti gelmiştir." dedi.

Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinden düşürülen bir ABD uçağının fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Saldırılarımız; ne Arap kardeşlerimize ne de İranlılara saygı duyan, özünde bölge güvenliğini sağlama kapasitesi bulunmayan saldırgan bir düşmana karşıdır."

Abbas Arakçi, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde ABD'ye ait Boeing E-3 Sentry tipi bir radar (AWACS) uçağının imha edilmesini, ABD'nin bölgedeki güçlerini koruyamadığının bir kanıtı olarak gösterdi.

"Onların hava komuta sistemine ne yaptığımızı görmeniz yeterlidir; bu nedenle ABD güçlerinin bölgeden kovulma vakti gelmiştir." diyen İranlı Bakan Arakçi, "İran, Suudi Arabistan'a saygı duymakta ve onu kardeş bir ülke olarak görmektedir." diye yazdı.

Verilere göre bir aylık savaş süresince İran, Körfez ülkelerine yönelik toplam 5 bin 200 saldırı gerçekleştirdi. Saldırıların dağılımı şu şekildedir:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE): 429 füze ve 1914 drone

Suudi Arabistan: 57 füze ve 1006 drone

Kuveyt: 309 füze ve 616 drone

Katar: 206 füze, 90 drone ve 2 savaş uçağı

Bahreyn: 174 füze, 391 drone

Umman: 19 drone